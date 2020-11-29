121 عاماً من المجد| قصة تأسيس برشلونة.. وحكاية صراعه مع الأهلي

يعد نادي برشلونة الإسباني أحد أفضل وأعرق أندية العالم بأرقامه وبطولته وإنجازته، سواء في القرن الماضي أو الحالي.

ويحتفل نادي برشلونة، اليوم، الأحد بالذكرى الـ 21 لتأسيسه، حيث تأسس في 29 نوفمبر 1899 على يد مجموعة من الذين يمتلكون جنسيات مختلفة " إسبانية - إنجليزية - ألمانية سويسري.، حيث كان يرأسها الإسبان خوان جامبر.

برشلونة ليس مجرد مجرد نادٍ في كتالونيا، بل يعتبر رمزا للثقافة الكتاونونية، لهذا شعاره هو "أكثر من مجرد ناد"، ونشيده " لا أحد يستطيع قهرنا".

شعار النادي:

تغييرات عديدة مر بها شعار نادي برشلونة على مر التاريخ، حيث كان أول شعار عبارة عن تاج فوقه خفاش، وتحته عدد من الخطوط الحمراء والصفراء .

ويرمز التاج إلى العظمة والخفاش إلى الحرية، أمام الألوان " الأحمر والأصفر فكانت أعلوان علم كتالونيا.

تم تغيير شعار نادي برشلونة في 1910 وهو الشعار الموجود حتى اليوم، وهو عبارة عن صليب "+" مع خطوط حمراء وصفراء.

ملعب برشلونة الرسمي:

يعد ملعب "كامب نو" هو الملعب الرسمي لنادي برشلونة.

ألقاب نادي برشلونة:

توج نادي برشلونة بـ 74 لقبا محليا، حيث فاز بالدوري الإسباني 26 مرة، وكأس إسبانيا 30 مرة والسوبر الإسباني 13 مرة، وكأس الدوري الإسباني مرتين، وكأس إيفا دوراتي 3 مرات.

علي الصعيد المحلي فاز برشلونة بـ 17 بطولة قارية، حيث فاز دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات وكأس الكؤوس الأوروبية 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

هداف نادي برشلونة التاريخي:

يعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة التاريخي، حيث شارك في 800 مع برشلونة في مختلف المسابقات، ويمتلك سجّل تهديفياً أسطورياً والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة.

بالنسبة للمباريات الرسمية فقط سجل ميسي640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة رسمية.

صراع برشلونة مع الأهلي:

يعد نادي برشلونة أحد أبرز المنافسين للنادي الأهلي المصري على الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مر التاريخ:

ورفع الأهلي رصيده مؤخرا إلى 21 بطولة قارية، بعد الفوز على الزمالك أول، أمس، الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليواصل تربعه على قائمة الأكثر تتويجا في القارة الأفريقية، والثاني عالميا.

قائمة الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية على مر التاريخ:

ريال مدريد: 26 بطولة

2- الأهلي 21 بطولة

3- بوكا جونيور 18 بطولة

4 - أنديبندنتي الأرجنتيني : 18 بطولة

5- ميلان : 18 بطولة

6- برشلونة 17 بطولة

7- الزمالك: 12 بطولة.