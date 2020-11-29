أنجزت المهمة.. عمرو السولية يحتضن كأس أفريقيا

نشر عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر عمرو السولية في الصورة وهو يحتضن كأس أفريقيا، وعلق على الصور قائلا: "أنجزت المهمّة".

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي".

وبدأ الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي والسيطرة علي الكرة من أجل إحراز هدف تقدم مبكر وهجوم ضاغط علي مرمي محمد الشناوي.

وواصل لاعبو الزمالك هجومهم الضاغط على الأهلي وأنقذ ياسر إبراهيم هدفا مؤكدا للزمالك وأخرج الكرة الي ركلة ركنية في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وأنقذ محمود علاء مرمى الزمالك من الهدف الأول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات ولكنه سددها برعونة فى قائم الزمالك الخالي قبل أن يخرجها محمود علاء الى ركلة ركنية.

وأجري جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك التبديل الأول للفريق في الدقيقة 55 بخروج محمود شيكابالا صاحب هدف التعادل ونزول الكونغولي كابونجو كاسونجو .

وأصيب إسلام جابر الظهير الأيسر للنادي الزمالك إصابة قوية أثناء المباراة بعد تدخل عنيف من أبو جبل اثناء إنقاذه الكرة العرضية قبل الوصول الي مروان محسن.

وانقذ القائم الأيمن لمحمد الشناوي الأهلي من هدف التقدم للزمالك بعد تسديدة قوية من أشرف بن شرقي من وسط الملعب في الدقيقة 64 من اللقاء.

وأجرى بيتسو موسيماني التبديل الأول للأهلي في الدقيقة 66 بخروج جونيور أجاي بعد إصابته ونزول جيرالدو بدلا منه.

وواصل لاعبو الزمالك سيطرتهم على مجريات اللقاء وسط دفاع صلب من لاعب النادي الأهلي.

وأهدر مجدي قفشة فرصة التقدم للأهلي فى الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك.

وأحرز محمد مجدي قفشة هدف التقدم الثاني للأهلي في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت شباك محمد ابوجبل.