حضور طارق قنديل ممثلا عن الأهلي فى الجمعية العمومية غير العادية.. صور

حضر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر.

وجرى منع أحمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور، رئيس النادى.

من جانبه، قال أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه ينتظر الحديث مع وليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، للاستفسار عن الأمر.

وأعلن الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم، الأحد، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور جمال محمد على إن اكتمال النصاب القانوني بعد قيام ممثلى عن الأندية فى سجل الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية.

وأكد الدكتور جمال محمد على، عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة، أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل.

قال الدكتور جمال محمد على، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأخير".

وأضاف أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسى بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ أيام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وإرسالها للفيفا فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح جمال محمد على، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة فى اللاىحة، أو تعديلها أو إعادة صياغتها أو رفضها من الأساس.

وأشار عضو الجبلاية إلى أن اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان آخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى رأسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد بـ ١٠٤ أعضاء، وكذلك البند الذى يمنح مجلس إدارة اتحاد الكرة سلطة فصل أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية.

كان مسئولو اتحاد الكرة بدأوا إجراءات الإعاشة لأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها فى الحادية عشرة من صباح اليوم، الأحد، بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية.

وتواجد شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة ومساعده شريف عبد العزيز، لاستقبال مندوبى الاندية وتسكينهم فى الفندق، نظرا لبعد المسافة ما بين مقر اجتماع الجمعية العمومية وأقاليم مصر سواء مدن القناة أو بحرى وحتى محافظات الصعيد.