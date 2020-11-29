شاهد.. لحظة منع أحمد مرتضى من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية

شهدت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة المنعقدة حاليا فى أحد فنادق مدينة نصر، أزمة بين أحمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك، والمسئولين عن تسجيل الكشوفات.

وجرى منع أحمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية، نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور رئيس النادى.

من جانبه، قال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه ينتظر الحديث مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية للاستفسار عن الأمر.

وأعلن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم الأحد فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور جمال محمد على، إن اكتمال النصاب القانوني سيتم احتسابه بعد انتهاء ممثلى الأندية من التسجيل في الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية.

وأكد الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل، مؤكدا فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأخير.

ولفت إلى أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسى بعد مناقشة تعديلات اللائحة وإرسالها خلال ١٠ أيام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات امام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وإارسالها للفيفا فى اقرب وقت ممكن.

وأضاف أنه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة فى اللائحة، أو تعديلها أو إعادة صياغتها أو رفضها من الأساس.

وأشار عضو الجبلاية، إلى أن اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان أخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى راسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد ب ١٠٤ عضو ، وكذلك البند الذى يمنح مجلس ادارة اتحاد الكرة سلطة فصل أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية .

كان مسئولو اتحاد الكرة قد بدأوا إجراءات الإعاشة لأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها فى الحادية عشر من صباح اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية.

وتواجد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامه ومساعده شريف عبدالعزيز، لاستقبال مندوبى الأندية وتسكينهم فى الفندق، نظرا لبعد المسافة مابين مقر اجتماع الجمعية العمومية وأقاليم مصر سواء مدن القناة او بحرى وحتى محافظات الصعيد.