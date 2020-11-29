بوروسيا دورتموند: نادي زد يمتلك قطاع ناشئين قوي.. ومحمد صلاح الأفضل في أفريقيا

أكد سفين كاليرت المدير الفني والمشرف على فرق الناشئين بنادي زد اف سي، أن القطاع يمتلك عدد كبير من اللاعبين قادرين على الوصول لإنجازات كبيرة مثل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ويتولى كاليرت منصب المدير الفني والمشرف على فرق قطاع الناشئين في نادي زد اف سي في إطار التوأمة مع فريق بروسيا دورتموند الألماني .

وأضاف الألماني كاليرت في تصريحات خاصة لصدي البلد: قبل المجئ لمصر كنت اعرف النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة واللاعبين الذين لعبوا في الدوري الالماني مثل هاني رمزي ومحمد زيدان .

وأكمل : مصر تمتلك عدد كبير من المواهب الكبيرة القادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في كرة القدم وقطاع الناشئين في نادي زد قادر على إخراج عدد كبير من اللاعبين الموهوبين مثل محمد صلاح .

وبسؤاله عن افضل لاعب في افريقيا حاليا : بالتأكيد محمد صلاح الأفضل في أفريقيا والبعض قد يتهمني بالمجامله الا ان الفرعون الصغير افضل لاعب في القارة حاليا ومن افضل اللاعبين في العالم لا أحد يستطيع قول غير ذلك امام الانجازات الكبيرة التى حققها اللاعب طوال الفترة الماضية .

وعن سؤاله حول هل يتمنى أن يلعب محمد صلاح برفقة دورتموند: بالتأكيد اتمني ان يلعب معنا الا انني اعلم الظروف المادية والراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب وهو لا يتوفر في الدوري الألماني .

وأختتم سفين كاليرت المدير الفني والمشرف على فرق الناشئين بنادي زد اف سي تصريحاته : هدفنا مع قطاع الناشئين اخراج اكبر عدد ممكن من اللاعبين ليستفيد الفريق الاول وظهورهم ايضا في الدوريات الأوروبية .