بوروسيا دورتموند: نادي زد يمتلك قطاع ناشئين قوي.. ومحمد صلاح الأفضل في أفريقيا

ويتولى كاليرت منصب المدير الفني والمشرف على فرق قطاع الناشئين في نادي زد اف سي في إطار التوأمة مع فريق بروسيا دورتموند الألماني .
وأضاف الألماني كاليرت في تصريحات خاصة لصدي البلد: قبل المجئ لمصر كنت اعرف النادي الأهلي والزمالك قطبي الكرة واللاعبين الذين لعبوا في الدوري الالماني مثل هاني رمزي ومحمد زيدان .
وأكمل : مصر تمتلك عدد كبير من المواهب الكبيرة القادرة على تحقيق إنجازات كبيرة في كرة القدم وقطاع الناشئين في نادي زد قادر على إخراج عدد كبير من اللاعبين الموهوبين مثل محمد صلاح .
وبسؤاله عن افضل لاعب في افريقيا حاليا : بالتأكيد محمد صلاح الأفضل في أفريقيا والبعض قد يتهمني بالمجامله الا ان الفرعون الصغير افضل لاعب في القارة حاليا ومن افضل اللاعبين في العالم لا أحد يستطيع قول غير ذلك امام الانجازات الكبيرة التى حققها اللاعب طوال الفترة الماضية .
وعن سؤاله حول هل يتمنى أن يلعب محمد صلاح برفقة دورتموند: بالتأكيد اتمني ان يلعب معنا الا انني اعلم الظروف المادية والراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب وهو لا يتوفر في الدوري الألماني .
وأختتم سفين كاليرت المدير الفني والمشرف على فرق الناشئين بنادي زد اف سي تصريحاته : هدفنا مع قطاع الناشئين اخراج اكبر عدد ممكن من اللاعبين ليستفيد الفريق الاول وظهورهم ايضا في الدوريات الأوروبية .
وفي نفس السياق أكد أسامة نبيه المدير الفني لفريق زد، إن المشروع الجديد سيخرج أكثر من لاعب كبير أمثال محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.
وأضاف : اتمنى إن يكون لي دور حتى لو بسيط لتحقيق حلم الشركة والجديدة، ولدي طموح كبير في تجربة جديدة وكبيرة وهذا السبب وراء التدريب في السعودية.
وأوضح: تمكنا من تدعيم صفوف النادي في أقل من 10 أيام وتم ضم 16 لاعبا بين الخبرات في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني .
ويقدم مشروع "زد" في القاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، مشروع متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والتي تمثل 176 فدانا من المساحة الكلية للمشروع، لتتيح مختلف الرياضات والأنشطة في النادي الرياضي القائم على مساحة 40 فدانا، بالإضافة إلى الوحدات السكنية والتجارية المتطورة، والتي قامت على تصميمها وتنفيذها شركة WATG للاستشارات.
وأوضح القائمون على المشروع أن الهدف يكمن فى اكتشاف العديد من المواهب فى الرياضيات المختلفة واكتشاف ١٠٠ نسخة من محمد صلاح ليكون سفيرا لمصر فى الخارج.
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