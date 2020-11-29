بسبب توقيع والده ووجود كشط.. أحمد مرتضى منصور يغادر الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة

غادر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وواجه أحمد مرتضى أزمة في حضور الجمعية العمومية، خاصةً أن التفويض بتوقيع مرتضى منصور، رئيس النادي، والذي تعرض لعقوبة الإيقاف 4 سنوات من اللجنة الأولمبية، بجانب وجود كشط بالتفويض.



وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، أن التفويض الخاص بنادي الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية.

وقال عمرو الجنايني، بعدما صافح أحمد مرتضى ورد على شكواه: "نادي الزمالك فوق راسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض آخر بدلا منه".

ولفت رئيس الجبلاية إلى أنه حال ورود تفويض بدون أى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عضو نادى الزمالك، تفاصيل منعه من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة".

وأضاف: "التفويض تم إرساله منذ أسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء، وتم منعى من التسجيل في الكشوفات لأسباب غير معلومة".

وتابع: "نأمل أن يتم النظر فى الأمر من قبل عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإنهاء الأزمة".

وشدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.

وكشف وليد العطار، المدير التنفيذي في اتحاد الكرة، تفاصيل أزمة منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية.

وقال وليد العطار، فى تصريحات له: "التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض آخر من نادي الزمالك لا يوجد به أى كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية".

وأضاف أنه لا توجد أزمة وسيتم انتظار إرسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.

وحضر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليًا في فندق الماسة بمدينة نصر.

وجرى منع أحمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرًا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور، رئيس النادي.

من جانبه، قال أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه ينتظر الحديث مع وليد العطار، المدير التنفيذي للجبلاية، للاستفسار عن الأمر.

وأعلن الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فعالياتها اليوم، الأحد، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور جمال محمد على إن هناك اكتمالا للنصاب القانوني بعد قيام ممثلي الأندية بالتوقيع في سجل الكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية غير العادية.

وأكد عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة، أن اللجنة مستمرة فى عملها حتى ١٠ ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور جمال محمد على، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الموعد الرسمي لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الأخير".

وأضاف أنه سوف يتم ترجمة تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد مناقشتها تعديلات اللائحة وإرسالها خلال 10 أيام إلى الفيفا وانتظار وصول خطاب جديد من الفيفا يحسم رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة من عدمه.

وسبق أن كشف الدكتور جمال محمد على عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وإرسالها للفيفا في أقرب وقت ممكن.

وأكد أنه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة في اللائحة، أو تعديلها أو إعادة صياغتها أو رفضها من الأساس.

وأشار عضو الجبلاية إلى أن اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان آخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى رأسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد بـ١٠٤ أعضاء، وكذلك البند الذى يمنح مجلس إدارة اتحاد الكرة سلطة فصل أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية.

كان مسئولو اتحاد الكرة بدأوا إجراءات الإعاشة لأعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها في الحادية عشر من صباح اليوم، الأحد، بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية.

وتواجد شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة، ومساعده شريف عبد العزيز، لاستقبال مندوبي الأندية وتسكينهم في الفندق، نظرا لبعد المسافة ما بين مقر اجتماع الجمعية العمومية وأقاليم مصر سواء مدن القناة أو بحرى وحتى محافظات الصعيد.