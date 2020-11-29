المسحة الثالثة لـ محمود الونش إيجابية

أثبتت المسحة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس في بلدته بمحافظة الشرقية استمرار إيجابية حالة اللاعب المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وغاب اللاعب عن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابته بكورونا.

ويستمر اللاعب في العزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي بروتوكول العلاج.

وسيتواصل غياب اللاعب عن الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المقبل في الكأس بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس.