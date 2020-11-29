المسحة الثالثة لـ محمود الونش إيجابية

أثبتت المسحة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالأمس في بلدته بمحافظة الشرقية استمرار إيجابية حالة اللاعب المصاب بفيروس كورونا المستجد.
وغاب اللاعب عن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابته بكورونا.
ويستمر اللاعب في العزل المنزلي في الفترة الحالية مع تلقي بروتوكول العلاج.
وسيتواصل غياب اللاعب عن الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء المقبل في الكأس بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس.
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