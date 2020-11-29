فرج عامر يدافع عن شيكابالا بعد تعرضه للعنصرية

دافع فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد تعرضه للعنصرية من قبل بعض المشجعين.

وقد قام قلة من بعض جماهير النادي الأهلي بحمل كلب أسود عقب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا،أول أمس الجمعة، ورددوا هتافات عنصرية ضد شيكابالا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": شيكابالا إنسان مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، وكل من يشاهد كرة القدم يشهد بأنه موهبة فذة ولا يقبل أي مصري أي تنمر بشيكابالا لأننا قبل كل شيء أخوة في الوطن وأحباء وشرفاء".

وتابع:" نشجع الأهلي والزمالك من دافع حبنا لهذه الكيانات، لكن إلا مصر وأبناء مصر وكرامة كل مصري فوق كل اعتبار، ومن هذا المنطلق أنا متاكد أنه لايوجد رياضي واحد في مصر أيا كان انتماؤه يقبل أن يهان شيكابالا أو يتنمر به أحد مهما حدث، مهما كان هو ابننا ومننا ومصري زينا لازم يكون هناك حدود للتشجيع ولانسمح لأحد ضال أن يفسد هذا الحدث الرياضي العملاق مبروك للأهلي هارد لك للزمالك".

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.