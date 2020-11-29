الأولمبية المصرية تنظم المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين

ينظم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين الدوليين المصريين.

يقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى والأستاذ محمد الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية بجانب عدد من رموز الرياضة ونجوم الألعاب الرياضية من اللاعبين الحاليين والسابقين.

يبدأ الحفل بمنتدى لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وهو المنتدى الأول في تاريخ الرياضة المصرية المخصص للرياضيين المصريين فقط.

يعقب المنتدى حفل توزيع جوائز الأفضل لأفضل لاعب وأفضل ناشىء وأفضل إداري وأفضل لاعب بارالمبي وأفضل اتحاد لعبة جماعية وأفضل اتحاد لعبة فردية وأفضل اتحاد لعبة غير أولمبية وأفضل هيئة رياضية.

ويشهد الحفل إعلان الفائزين في مسابقة تصميم الزي الرياضي والرسمي لبعثة مصر التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وعلى الجانب الأخر ، يدخل اليوم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة بقيادة المدير الفني أحمد مرعي فى مواجهة قوية مع نظيره المغربي في الثامنة والنصف مساء وذلك في ختام جولة منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا والتي تستضيفها صالة الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري في الفترة بين 27 وحتى 29 نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب أوغندا أمام الرأس الأخضر في الخامسة والنصف في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من مصر ، المغرب ، الرأس الأخضر، وأوغندا.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز في افتتاح مبارياته أمام منتخب أوغندا بنتيجة 96-77 كما استطاع تحقيق الفوز في المباراة الثانية أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة 91-82.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد أربع نقاط يليه منتخب كاب الرأس الأخضر في المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط وجاء منتخب أوغندا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط ويتذيل منتخب المغرب المجموعة بنقطتين.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبا هم أحمد عادل “دولا”، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم، عمر طارق، مصطفى المكاوي “كيزو”، علي أحمد، رامي إبراهيم، أنس أسامة، إيهاب أمين، وعمر عزب.