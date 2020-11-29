شريف الشمرلى: قائمتى تضم 7 مقاتلين لإنقاذ الكرة الطائرة.. وهدفي اعتلاء منصات التتويج

قال شريف الشمرلى، المرشح على رئاسة اتحاد الكرة الطائرة فى الانتخابات التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل، إن قائمته تضم 7 مقاتلين، هدفهم إنقاذ اللعبة والعودة إلى منصات التتويج على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أنه لعب لنادي هليوبوليس ومنتخب مصر لجميع المراحل، فضلا عن توليه العديد من المناصب بعد اعتزاله اللعب، منها المحاضر الدولي وعضو لجنة المدربين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، ورئيس لجنة المدربين في الاتحاد الأفريقي سابقا، والمدير الفني للمنتخبات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة لجميع المراحل ناشئين وشباب ورجال سابقا، والمدير الفني لأندية هليوبوليس والشمس وطلائع الجيش، ومقرر لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة سابقا، ورئيس اللجنة الرياضية الرئيسية العليا لنادي هليوبوليس الرياضي.

وأضاف الشمرلى أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب نائب الرئيس، والتى حملت شارة كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر لعدة سنوات، وحصلت على كأس أحسن لاعبة في أفريقيا 4 مرات، فضلا عن فوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعوام 97، 2012 و2017، وعضوية اللجنة النسائية للكرة الطائرة بالاتحاد العربي، ومذيعة ومدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل للرياضة.

أما فى منصب أمين الصندوق المرشحة له هويدا مندي، والتى تقلدت عضوية اللجنة القومية العليا للرياضة النسائية ولجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية، وعضوية لجنة النظام الرياضي المشرفة على تنظيم بطولات العالم، ولجنة التطوير بالاتحاد الدولي سابقا، وعضوة لجنة الإشراف وتقييم أداء مراكز التطوير بالعالم، ومديرة التطوير القارة الأفريقية بالاتحاد الدولي، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق، والمديرة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، وسكرتيرة عام الاتحاد العربي للمعاقين للكرة الطائرة.



وأشار إلى أن قائمته تضم فى العضوية أربعة مرشحين، وترك مقعدين خاليين ليمنح الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيارهما، حيث يتم اختيار ستة أعضاء فى العضوية من المرشحين البالغ عددهم 12 مرشحا، وأعضاء قائمته الأربعة، هم أحمد عبد الجليل محمود الشموتي، لاعب منتخبنا الوطنى، واللاعب الأوليمبي ونجم النادي الأهلي وهليوبوليس سابقا، ولاعب شواطئ محترف سابقا، والذى يتمتع بخبرة تتخطى 37 عاما في وظائف "المحاسبة، والبرمجة وتحليل وتصميم قواعد البيانات، والبحوث والدراسات، والتخطيط الاستراتيجي وتحليل الأداء، والجودة والتميز المؤسسي"، أما العضو الثانى فهو أيمن عبد الرحيم، مدير عام مساعد العلاقات بإحدى شركات البترول، وعضو اللجنة النقابية بالشركة، ولاعب سابق لأندية هليوليدو والطيران والشرقية للدخان والشمس، ولاعب أوليمبي عام 1990، ورئيس جهاز الكرة الطائرة بناديى الطيران ومدينة نصر، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران سابقا، وعضو لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة عام 2018، والعضو الثالث هو شوكت صابر ثابت فرغلي الذى يعمل وكيلا وزارة بالتعليم العالى، وأمين مساعد جامعة أسيوط، والمشرف على القطاع المالي بالجامعة، أما خبرته كلاعب، فكان لاعبا بفريق درنكة للكرة الطائرة بالدوري الممتاز أ سابقا، ونائب رئيس منطقة أسيوط للكرة الطائرة، ومدرب منتخبات جامعة أسيوط ومدرب سابق بالمملكة العربية السعودية، وحكم درجة أولى، أما العضو الرابع فهو حاتم محمد شعلان الحاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، ورئيس قطاع الموارد البشرية والشئون القانونية بشركة متعددة الجنسيات، ولاعب لأندية السكة الحديد، وهليوبوليس، والزهور، وحصل على بطولات القاهرة والجمهورية لفرق الناشئين، كما حصل على الدراسات المتقدمة للمدربين الأساسية، من الاتحاد المصري، وحصل على الدراسات الأساسية المتقدمة من اللجنة الأولمبية المصرية، وعلى دراسات التدريب المستوى الأول بالاتحاد الدولي.

وأوضح الشمرلى أن برنامجه الانتخابى يتركز فى عدة نقاط، منها إعداد جيل متميز ومحترف من اللاعبين واللاعبات وجميع عناصر اللعبة بنوعيها وزيادة الاهتمام بالصعيد والدلتا، وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للاتحاد، مع تعظيم دور العمل التطوعي ومراجعة وتطوير اللوائح والبنود المالية للأندية، وتطوير المسابقات المحلية لخلق مستوى تنافسي ينعكس على المنتخبات الوطنية، وتنمية الموارد وزيادة العمل على تسويق الاتحاد بشكل مميز، مع توفير الرعاية المناسبة لجميع عناصر اللعبة خلال وجودهم بالملاعب، وبعد انتهاء خدماتهم، وتطوير آليات الدفاع عن حقوقهم، والاهتمام بالشراكات المحلية والدولية في الاستثمار الجيد لإعداد واحتكاك المنتجات الوطنية، وتطوير أداء المدربين والحكام، والإداريين وباقي عناصر المنظومة، والاشتراك في أفضل مراكز المعلومات الرياضية العالمية، وأتاحتها لكل المنتسبين للعبة، فضلا عن تحفيز المنظومة الإعلامية في إعادة الكرة الطائرة إلي المشهد الإعلامي، والبدء فى إقامة مشاريع قومية، بعمل شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية، يسمح بزيادة قاعدة الممارسة والمنافسة فى اللعبة.

ولم يحدد المرشحان الآخران على الرئاسة ملامح قائمتهما حتى الآن.

يذكر أن المرشحين على المناصب المختلفة 22 مرشحا، فعلى منصب الرئيس يتنافس ثلاثة مرشحين، وهم شريف الشمرلى، وفؤاد عبد السلام، وعبده الوسيمى، وفى منصب النائب ثلاثة مرشحين، هم هناء حمزة، وسيف أبو النجا، وعمر مخلف، وعلى أمين الصندوق تتنافس ثلاث مرشحات هن هويدا مندى، وأميرة عبد السلام، وهايدى عثمان.

وفى منصب العضوية يتنافس 13 مرشحا لاختيار ستة أعضاء، وهم المهندس محمود الفقى، وأحمد الشموتى، وشوكت صابر، ورضا الغزالى، وحاتم شعلان، محمد فرح، وعادل مغاورى، وحسين السرجانى، وأيمن عبد الرحيم، وأحمد الشناوى، ومنير عطية، وخالد أبو المعاطى، وطلعت الطوبشى.