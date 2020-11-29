شوبير: أمس واليوم أبطال أفريقيا مع نادي القرن

نشر احمد شوبير صورة قديمة له وهو يحمل كأس افريقيا وصورة لابنه مصطفي شوبير وهو يحمل كأس افريقيا الجديدة بعدما فاز النادي أول أمس ببطولة كأس افريقيا .

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " أمس واليوم ابطال أفريقيا مع نادي القرن دائرة حمراء جائزة " .

وكان الأهلى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وعلى الجانب الأخر حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك .

وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".

وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى بالاستغناء عنه بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى .

وفى الإطار ذاته ، قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لانها المباراة النهائية.

وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به "

وكشف "السولية" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".

وأكد أن المباارة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة "