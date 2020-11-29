شادي محمد يحتفل بعيد ميلاده الـ43.. مسيرة حافلة بالألقاب أبرزها موقعة رادس

يحتفل شادي محمد، نجم النادي الأهلي، اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ43، حيث ولد في 29 نوفمبر عام 1977، وكان قائد الفريق الذهبي للنادي الأهلي وحصد عددا كبيرا من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

ونرصد لكم مشوار شادي محمد مع كرة القدم:



بدأ شادي محمد حياته الكروية في نادي الكروم عام 1997 قبل الانتقال للنادي الأهلي عام 1999 للأداء الجيد الذي ظهر به مع المنتخب الأوليمبي.



يعتبر شادي محمد أحد أبرز كباتن النادي الأهلي وتولى شارة القيادة موسم 2005-2006. حقق شادي محمد عددا كبيرا من البطولات مع النادي الأهلي، حيث أحرز 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا و5 ألقاب دوري مصري وثلاث بطولات سوبر أفريقي و5 سوبر مصري و7 بطولات كأس مصر. وكان ضمن الفريق الأسطورى للأهلي الذي وصل إلى برونزية كأس العالم للأندية عام 2006

انتقل شادي محمد إلى النادي الإسماعيلي في موسم 2009-2010 ولعب لمدة موسمين ثم خاض عدة تجارب مع فرق الاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف واعتزل كرة القدم عام 2011.

عمل شادى محمد بعد الاعتزال كمقدم برامج في عدة قنوات، أبرزها قناة النادي الأهلي.

ولا ينسى جمهور النادي الأهلي هدف محمد أبو تريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، حيث كان لـ شادي محمد دور كبير في تسجيل الهدف، حيث لعب كرة طويلة من نصف الملعب وصلت إلى رأس عماد متعب ثم فلافيو الذي هيأها لـ المايسترو ليسجل الهدف واللقب رقم 5 في خزائن الأحمر.