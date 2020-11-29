نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن صفقات البارسا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية داخل نادي برشلونة.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن هناك شرطًا سريًا بين إدارتي برشلونة وليفربول، منذ صفقة إنتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى الفريق الكتالوني في يناير 2018.

وأوضحت الصحيفة أن البند يلزم مسؤولي برشلونة، بدفع 99 مليون يورو، إذا قرروا التعاقد مع لاعب جديد من ليفربول قبل انتهاء عام 2020.

وأتمت الصحيفة أن البند ينتهي في يناير المقبل من العام الجديد، وهوا ما يدفع مسؤولي برشلونة للضغط من أجل التعاقد مع الثنائي جورجينيو فينالدوم وساديو ماني.