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أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وافق البرتغالي جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك على عود المغربى حميد أحداد خلال فترة الانتقالات القادمة مقابل رحيل كاسونجو كابونجو بعد الأداء المتواضع في نهائي القرن ضد الأهلي والذي خسره بهدفين مقابل هدف.

 

وتتفق إدارة نادى الزمالك على عودة حميد أحداد بعد أن تألق مع الرجاء المغربي على سبيل الإعارة كما ترى أنه يجب رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو.

 

كان كاسونجو قد اشتبك مع أليو بادجي نجم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 فيما وصف بنهائي القرن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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