عقوبة سرية وغضب وتجاهل.. هل تقطعت حبال الود بين صلاح وكلوب

يبدو أن علاقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بمدربه يورجن كلوب، ليست على أفضل حال، خاصة منذ إصابة النجم المصري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، منتصف الشهر الجاري لخوض مواجهتي توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام في الكاميرون.

وتعافى محمد صلاح من فيروس كورونا، الأحد الماضي، من فيروس كورونا، وعاد للمشاركة مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وكان مصدر بنادي ليفربول، أكد لـ "دوت الخليج" أن يورجن كلوب غاضب، بشدة من محمد صلاح، لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".

ورفض كورونا كلوب تضخيم الأزمة بالحديث عنها في وسائل الإعلام، واكتفى بقوله إن جميع لاعبيه منضبطون، مؤكدا أن حفل زفاف شقيقه كان لحظة خاصة، وأن اللاعب عاني من ضغوط اجتماعية.

لكن وسائل الإعلام سرعان ما أكدت أن يورجن كلوب يصر على توقيع عقوبة سرية لن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، على محمد صلاح بسبب عدم التزامه بالإجراءات الوقائية خلال حفل زفاف شقيقه "نصر".

وشهد أمس، السبت، خلال مباراة ليفربول وبرايتون، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الأزمة الثانية بين صلاح ويورجن كلوب، خلال فترة قصيرة، حيث انفعل "مو" لحظة تغييره بـ ساديو ماني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، كما تجاهل مصافحة يورجن كلوب، الذي كان قريبا منه للغاية وقت خروجه.

كالعادة رفض كلوب تصدير أي مشكلة في وسائل الإعلام، وقلل شعور مهاجمه محمد صلاح بالغضب بعد استبداله في الشوط الثاني من لقاء الفريق أمام برايتون.

وقال كلوب عقب المباراة: "إذا كان مو يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هكذا هو الأمر".

علاقة محمد صلاح بـ كلوب ليست على ما يرام في الفترة الأخيرة، فهل يحتوى كلوب الأزمتين التى وقعا مؤخرا، أم تتقطع حبال الود بين الثنائي، وينتهي الأمر بمغادرة "مو" لنادي ليفربول نهاية الموسم الجاري.

قرار تخلي كلوب عن خدمات محمد صلاح لن يكون سلها للغاية، لأن يعلم تماما أن النجم المصري أفضل لاعبي ليفربول، وكان له دورا كبيرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2018 وكأس العالم للأندية النسخة الماضية، بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، كما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017 - 2018 و2019- 2020.