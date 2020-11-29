محدش يشتمنى بأمي.. رسالة مثيرة من حسين الشحات نجم الأهلي

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد ضياعه فرصة سهلة أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف.



وكتب حسين الشحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "انا هقول كلمتين علشان مش بحب الشتيمه ياريت ماحدش يشتمني ب امي وأهل بيتي بعد إذن الناس كلها اشمتني انا يا عم بس بلاش امي وأهل بيتي والفرصه الا الناس كلها بتتكلم عليها " .

وأضاف: "أكيد ماقصدش أضيع هدف ف نهائي كاس أفريقيا وانا اكتر واحد نفسه فيها وده نصيب وانا راضي ب كل شئ ربنا كاتبه وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله علي كل شئ ".

وتابع: "وان الاهلي بطل أفريقيا وده اهم من اي جول أسجلوا واهم من اي حاجه اهم حاجه بطوله أفريقيا ف النادي الاهلي".

وكان الإعلامى أحمد شوبير أكد أن النادي الأهلى سيعلن اليوم عن أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: "الاهلي يعلن اليوم اول اللاعبين الأجانب الراحلين" .

وكان الأهلى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

وعلى الجانب الآخر حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك .

وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".

وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى بالاستغناء عنه بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى .