الدرندلي: اجتماع في الأهلي لحسم مكافآت بطولة أفريقيا لجميع العاملين بالنادي

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، أنه سيتم صرف مكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "البطولة غالية علينا، بعد أن غابت عن النادي منذ 2013، وكنا حققنا البطولة أكثر من مرة في سنوات قليلة، وعبرنا مرحلة صعبة بعد التوقف بسبب كورونا، وسبق وفزنا بالبطولة الإفريقية خلال توقف مسابقة الدوري والنشاط الرياضي كاملا في مصر، فالأهلي قادر على عبور الصعاب والتاريخ يشهد على ذلك".

وأضاف: "النهائي بين الأهلي والزمالك أسعدنا، ولم يكن هناك أحد يتوقع النتيجة، والزمالك ناد كبير، والمباراة كانت لها حسابات، وكان نهائي مشوق للجميع، وظروف المباراة لم تكن عادية، وتحقيق البطولة في تلك الظروف، وأمام منافس جيد وقدم مباراة محترمة، هو إنجاز كبير بكل تأكيد".

وتابع الدرندلي: "الأهلي والزمالك شرفا الكرة المصرية والإفريقية، وكانت هناك ندية في الأداء، والروح الرياضية بين اللاعبين كانت جيدة، وهناك تحديات كبيرة، لا نريد أن يحدث شوائب، ويهمنا الاستقرار وصورة مصر".

وزاد: "الأهم الاحترام دائما وهو الأساس، المسئولين والإداريين واللاعبين يرتبطون دائما بعلاقات جيدة".

وواصل: "سنعقد اجتماعا بعد قليل، وسوف نحسم صرف المكافآت لجميع العاملين في النادي بجميع القطاعات، فهي فرحة للجميع والكل يستحق لأنه يعمل، من العامل وحتى المدير، الكل ساهم في هذا اللقب".

واشاد الدرندلي بلاعبي النادي الأهلي، مؤكدا أنهم على قدر الوعي والمسئولية ويستحقون المزيد، من الألقاب، موضحًا أنه سيتم صرف المكافآت خلال الأيام المقبلة وقبل مباراة السوبر الإفريقي.