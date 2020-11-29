أحمد حسن : الأهلي يستحق بطولة إفريقيا .. وكرة القدم تحسم بالأهداف

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يستحق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بكل جدارة، مشيرا إلى أن الزمالك قدم مستوى جيد أيضًا، ويستحق الإشادة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الجميع سوف ينسي الأداء، الجميع سيتذكر النتيجة، والبطولة ذهبت لمن، الزمالك لم يترجم الاستحواذ إلى أهداف، كرة القدم تحسم بالأهداف، الزمالك سيطر واستحوذ وله الأفضلية، لكن بلا أهداف، وبالتالي استطاع أفشة إحراز هدف قاتل للأهلي وحسم بطولة هامة للنادي التي انتظرها الجميع طويلًا".

وواصل: "نبارك للنادي الأهلي وجماهيره، قدم موسم كبير، يستحق عليه البطولة، وسبق وحسم بطولة الدوري من فترة طويلة".

وأكمل: "الأهلي لم يظهر بالصورة الجيدة ولكنه استطاع حسم اللقب".

وحقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية. جاء ذلك بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي تولى المهمة منذ شهرين تقريبا لينجح في حصد بطولة الدورى المصري وبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تمتلك طابعا خاصا في صدور جماهير "التالتة شمال". وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع. وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وما زالت البطولات أمام النادي الأهلي وموسيماني لتحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، حيث يستعد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق 1-12، بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش ضمن منافسات نفس الدور بالبطولة. وبعدها يشارك النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي باعتباره سيد القارة السمراء أمام بطل الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي يوم 19 ديسمبر القادم. ومع تحقيق بطولة دورى الأبطال سيمثل النادي الأهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بينما يمثل قارة أوروبا فريق بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة. وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، حسب القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة العالمية. ومع تحقيق بطولة الدورى المحلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا واقترابه من تحقيق لقب كأس مصر، فإن ثلاثية تاريخيه تنتظر المارد الأحمر وجماهيره لتعويض السنين العجاف الماضية. وضمن النادي الأهلي التواجد في بطولة السوبر المصري بجانب السوبر الأفريقي وهو المنافس الأقوى في كل البطولات المحلية أو القارية، ويطمع الجماهير في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية.

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