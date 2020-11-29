أحمد حسن: أخجل مما يقوم به البعض من تجاوزات ضد اللاعبين

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه أصبح يخجل من التجاوزات التي تشهدها المنظومة الرياضية في الفترة الماضية.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أخجل مما يحدث حاليا على بعض القنوات، لا بد أن يكون هناك احترام متبادل".

وأضاف: "ما يحدث من البعض هو خروج عن الحدود المسموح بها، وهو تجاوز وخوض في الأعراض"، موضحا كان هناك لاعبين سابقين يخرجون على مواقع التواصل وبرامج التوك شو من أجل إطلاق الآفيهات ضد لاعبين ومدربين حاليين".

وواصل: "لدينا أمور جيدة واستثمار رياضي، ولكن أمام ذلك يحدث هناك بعض التجاوزات، وبعض الأشخاص يسيئون إلى المنظومة الرياضية، والصوت العالي والتجاوزات ويتصدرون المشهد".

وزاد: "نتمنى إعادة المشهد إلى السابق، وبيان النادي الأهلي محترم وجيد، لتقليل التعصب لدى الجماهير، ويجب أن تسير كل الأندية على هذه النهج، في النهاية نلعب كرة قدم يعشقها الجميع".

وأتم: "لا بد أن يكون هناك دور للدولة وعقوبات يتم تطبيقها، حتى على السوشيال ميديا".