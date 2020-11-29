منعوني من الحضور.. ماذا حدث مع أحمد مرتضى منصور في الجبلاية

تجرى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، اليوم، الأحد، مراسم الجمعية العمومية غير العادية في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة البنود المقرر تعديلها فى لائحة النظام الأساسي.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة المنعقدة حاليا، أزمة بين أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولين عن تسجيل الكشوفات.

وجرى منع أحمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية، نظرًا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور، رئيس النادى.

وقال أحمد مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه ينتظر الحديث مع وليد العطار، المدير التنفيذي للجبلاية، للاستفسار عن الأمر.

وكشف وليد العطار، المدير التنفيذي في اتحاد الكرة، تفاصيل أزمة منع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، من التسجيل في الجمعية العمومية غير العادية. وقال وليد العطار، في تصريحات له، إن التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض آخر من نادي الزمالك لا يوجد به أي كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية. وأضاف أنه لا توجد أزمة وسيتم انتظار إرسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عضو نادى الزمالك، تفاصيل منعه من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة. وقال أحمد مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة. وأضاف: "التفويض تم إرساله منذ أسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء وتم منعى من التسجيل في الكشوفات لأسباب غير معلومة". وتابع: "نأمل أن يتم النظر في الأمر من قبل عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإنهاء الأزمة". وشدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، أن التفويض الخاص بنادي الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية. وقال عمرو الجنايني بعدما صافح أحمد مرتضى ورد على شكواه: "نادي الزمالك فوق رأسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض آخر بدلا منه". ولفت رئيس الجبلاية إلى أنه حال ورود تفويض بدون أى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.

وغادر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، الفندق الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وحضر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليًا في فندق الماسة بمدينة نصر.