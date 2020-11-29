تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بيإن سبورتس 1 و3 بتعليق حفيظ دراجي.

وجاءت تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا كالتالي: حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

برشلونة ضد أوساسونا:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الليجا.

كان فريق برشلونة سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل الروخي بلانكوس"، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في 2011.

ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

وشهدت قائمة برشلونة عودة ميسي وفرانكي ديونج بعد استبعادهما من مواجهة دينامو كييف الاوكراني، الأربعاء المقبل، للراحة، بينما عاد سيرجيو بوسكيتس بعد تعافيه من إصابة أوتار الركبة، التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب إسبانيا مؤخرا.

دكة البدلاء: نيتو – إنياكي بينيا – جونيور فيربو – سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ريكي بويج – ميراليم بيانيتش – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو – ماتيوس فيرنانديش.

في المقابل يطمح فريق أوساسونا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للأقتراب من منقطة وسط الجدول.

وجاء تشكيل أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا الدفاع: فيدال – أوناي جارسيا – راؤول نافاس - رونكاليا الوسط: أويير – بيريز – مونكايولا – جارسيا - جوني الهجوم: بوديمير

ترتيب برشلونة وأوساسونا:

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الـ 15.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع أتلتيك بلباو، سيلتا فيجو مع غرناطة، ريال سوسيداد مع فياريال.

غياب الجماهير:

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في المدرجات.