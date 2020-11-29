اتحاد الكرة يطرد المستشار القانوني لنادي تلا بعد حصوله على حكم بإعادة العمومية

شهدت فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقدة حاليا في أحد فنادق القاهرة أزمة بين اتحاد الكرة ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي تلا.

بدأت الأزمة بعد حضور نهاد حجاج إلى فندق الماسة بمدينة نصر لتنفيذ حكم صادر من المحكمة ببطلان إجراءات الجمعية العمومية.

ثم أعقب ذلك طرد مسؤولى الجبلاية للمستشار القانوني لنادي تلا من الجمعية العمومية الأمر الذى فجر أزمة وتدخل المهندس عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية لتهدئة المستشار القانوني لنادى تلا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إعادة مركز شباب تلا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجاء قرار القضاء الإداري كالتالي

١- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩ وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ..

٢- بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة مركز شباب تلا وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العاديةالمنعقدة اليوم الاحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ؛؛

وفي حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية الغير عادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء وباطلة بطلانًا مطلقًا

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية تقام حاليا فى أحد فنادق بمدينة نصر لمناقشة اللائحة