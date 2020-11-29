رسميا.. الزمالك يواجه جازيللي التشادي في دور الـ 32 لدوري الأبطال

تحدد منافس الزمالك في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث تقرر أن يلتقي الفريق الأبيض مع جازيلي التشادي .
يأتي ذلك بعد انسحاب نادي سياف الجيبوتي من مواجهة بطل تشاد اليوم، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي بعدما اخطر الإتحاد الجيبوتي ، الجانب التشادي بعدم سفر الفريق إلى تشاد.
ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي ١١ او ١٣ ديسمبر وتقام مباراة العودة أحد يومي ١٨ أو ٢٠ من الشهر ذاته.
جدير بالذكر أن الزمالك خسر نهائي النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف .
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