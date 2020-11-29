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رسميا.. الزمالك يواجه جازيللي التشادي في دور الـ 32 لدوري الأبطال

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تحدد منافس الزمالك في دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث تقرر أن يلتقي الفريق الأبيض مع جازيلي التشادي .

يأتي ذلك بعد انسحاب نادي سياف الجيبوتي من مواجهة بطل تشاد اليوم، في مباراة ذهاب الدور التمهيدي بعدما اخطر الإتحاد الجيبوتي ، الجانب التشادي بعدم سفر الفريق إلى تشاد.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي ١١ او ١٣ ديسمبر  وتقام مباراة العودة أحد يومي ١٨ أو ٢٠ من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر نهائي النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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