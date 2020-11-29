كأس العالم للأندية 2020.. كل ما تريد معرفته عن موقف الأهلي ومباراياته

- نظام كأس العالم للاندية 2020
من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021 في قطر هذه المرة، وستلعب بالنظام القديم بمشاركة 7 فرق كالعادة، ولكن ذلك النظام سيتغير في البطولة القادمة وسيشارك في البطولة 24 فريقا على أن تلعب في الصين.
- الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2020
وفق نظام البطولة ستشارك 7 فرق في مبارايات كأس العالم للأندية 2020، تأهل منها للبطولة 4 فرق حتى الآن على رأسها بايرن ميونخ بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وممثل الدولة المضيفة الدحيل القطري، على أن ينضم للمتأهلين بعد تحديده كلا من بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، وبطل آسيا.
- كأس العالم للاندية 2020 مباريات
يعتمد نظام كأس العالم للأندية 2020، على مستوى الفرق طبق لإحصائيات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ووفق ذلك يتم تحديد المواجهات في البطولة، وتقسم الفرق إلى ثلاث شرائح A-B-C، ومن المقرر أن تبدأ المواجهات ستكون المباراة الأولى بين الفريق المستضيف وهو الدحيل القطري، وفريق أوكلاند سيتي في 1 فبراير 2021.
- موعد كأس العالم للاندية 2020
اعتاد عشاق كرة الكرة في العالم على أن شهر ديسمبر هو الموعد السنوي لبطولة كأس العالم للاندية إلا أن الموعد تغيير بسبب مشكلة فيروس كورونا التي أثرت على كفة نواحي الحياة في العالم، حيث تقرر أن تقام البطولة بداية من 1 فبراير 2021، حتى 11 من نفس الشهر.
- مبارايات الاهلي في كأس العالم للأندية
غاب النادي الأهلي عن منافسات بطولة كاس العالم للاندية لمدة 7 سنوات، لذا يعد التأهل هذه المرة أمرا طال إنتظاره لدى جماهير الأهلي، وسيبدأ النادي الأهلي مباراياته من ربع النهائي حيث انه معفي من المباراة التمهيدية وفق لتصنيفه ضمن فرق المستوي B في البطولة.
ومن المقرر أن تبدأ مبارايات النادي الأهلي اما بمواجهة الفائز من الدحيل القطري وأوكلاند سيتي، أو الفائز من مباراة بطل آسيا وبطل أمريكا الشمالية، وذلك ما سيتم تحديده بعد قرعة مونديال الأندية 2020، وفي حال فوز الأهلي وعبوره إلى نصف النهائي سيواجه الفائز من بايرن ميونخ وبطل أمريكا الجنوبية.
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