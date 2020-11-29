عناصر الظل الخمسة في فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليها

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز علي الزمالك 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بإستاد القاهرة.

وتعد هذه البطولة هي الأغلي في تاريخ القلعة الحمراء كونها هي الحلم الغائب عن الجماهير منذ 7 سنوات حيث توج الأهلي في 2013 باخر لقب تحت القيادة الفنية لمحمد يوسف في نهاية العصر الذهبي لجيل العظماء علي حساب الجنوب أفريقي اورلاندو بايرتس 3-1 في مجموع اللقائين.

ورغم أن الفريق الأحمر قد حصل علي السجل الكامل للإشادة بحصده اللقب لكن هناك 6 عناصر كانت شريكة بشكل مباشرة في هذا اللقب دون أن تحظي بنفس الرصيد:

1- محمود الخطيب

يعد محمود الخطيب رئيس الاهلي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف علي قطاع الكرة هو صاحب النسبة الأكبر والمساهم الأبرز في التتويج بالبطولة بعد ان تحمل ما لا يطيقه بشر من تجاوزات البعض وتطاولهم عليه والتقليل من إدارته لفريق الكره ولكنه التزم الصمت وظل يعمل في هدوء.

2- وحدة مجلس الإدارة

بنيان مجلس إدارة الأهلي قائم علي التفاهم لذا ورغم وجود بعض الخلافات في وجهات النظر، لكنه نجح في عبور أزمات عدة علي مدار السنوات الثلاث الماضية التي كانت كفيلة بهدم أي كيان ولكنه نجح في العبور بالفريق وتماسك بشدة في وجه كل الأزمات التي تعرضوا لها.

3- الإدارة التنفيذية

لعبت الإدارة التنفيذية للأهلي دورًا كبيرًا غير معلوم للعامة في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث وفرت كل الأجواء للفريق ليبتعد عن الأزمات التي أحاطت بالنادي، ونجح العميد محمد مرجان مدير النادي في قيادة منظومته لعبور الأزمات وضرب الفتن التي كانت هدفها الأول تصدير المشاكل لإدارة النادي ما بين التعاقدات والتسويق وقطاع الكرة والإعلام .

4- سيد عبدالحفيظ

رغم الخلاف علي بعض الأخطاء التي وقع فيها في عدد من الأمور التي تخص فريق الكرة وعلي رأسها ظهور بعض اللاعبين في برامج تليفزيونية ورحيل أخرين لعدم تجديد عقودهم، لكن يبقي سيد عبدالحفيظ مدير الكره عنصرًا مهمًا وفعالًا في تتويج الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

ونجح عبدالحفيظ في العودة من جديد لتركيزه والحفاظ علي قوة وإستقرار الفريق ولم الشمل بعد التعاقد مع موسيماني حتي وصلت السفينة لبر الأمان وحصدت لقب دوري أبطال أفريقيا.

5- أمير توفيق

قدم أمير توفيق مدير التعاقدات دورًا مميزًا في إنهاء كل الصفقات التي طلبها الفريق وجهازه الفني دون تاخير، حتي اللاعبين التي توجه لهم سهام النقد جونيور اجايي وجيرالدو لم يكن هو المسئول عن ضمهما.