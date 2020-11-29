سامي قمصان: وفينا بوعدنا أمام الجمهور ونستعد للبطولات القادمة

أكد سامي قمصان المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا جاء بعد مشوار طويل، حيث خاض الفريق 16 مباراة لم يخسر سوى واحدة أمام النجم الساحلي بعد طرد أيمن أشرف.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "البطولات تحسم بالأهداف، لم نقدم الأداء الكبير، لكن بداية اللقاء سجلنا هدفا مبكرا، وكان هناك تخوف للاعبين وتراجعنا، لكن اللاعبين كان لديهم الرغبة في التتويج بالبطولة".

وأضاف: "اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة عقب تخطي صن داونز، وقدمنا بطولة كبيرة، لم نخسر سوى لقاء واحد على مدار البطولة كاملة، والحمد لله على التتويج باللقب الغالي".

وواصل: "نقدم مستوى جيدا منذ بداية البطولة، من بداية مواجهة اطلع برة وحتى الزمالك، لم نخسر سوى مواجهة واحدة أمام النجم الساحلي بسبب الطرد، لعبنا 16 مباراة ولم نخسر سوى لقاء واحد كان له ظروف خاصة".

وأكمل: "وفينا بالوعد للجمهور، وكل الشكر لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط على اختيار بيتسو موسيماني خاصة أنه يعلم قدرات وامكانيات وقيمة الأهلي، وأيضا يعرف كل شئ عن قارة افريقيا".

وزاد:" لدينا مواجهات قوية خلال الـ10 أيام المقبلة، سنلعب على بطولات آخرى، سواء كأس مصر أو السوبر الإفريقي، لدينا طموح كبير، وهو قدر لاعبي الأهلي دائما، المنافسة على جميع البطولات".