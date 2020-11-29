نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، قرر التخلي عن خدمات 6 لاعبين، عقب خسارة الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدفين مقابل هدف، من نظيره بالنادي الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب المصدر، فإن باتشيكو استقر على رحيل السداسي: محمد حسن، محمد عبد السلام، كريم بامبو، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، ومصطفى فتحي، خلال سوق الانتقالات.

وسينضم السداسي لجناح الفريق محمد عنتر، الذي رحل رسمياً نحو نادي المصري البورسعيدي منذ أيام.

وأشار المصدر إلى أن إدارة القلعة البيضاء، فضلت عدم الإعلان عن القرار إلا بعد الانتهاء من مسابقة بطولة دوري أبطال أفريقيا، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

وطلبت إدارة النادى من باتشيكو، تقرير مكتوب بخط يده عن الراحلين، خاصة أن النادي لن يفرط في أي لاعب بالمجان.