نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار وهالاند هدايا انتخابات برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة جديدة في انتخابات مجلس إدارة برشلونة، عقب ارتباط المرشحين بعقد صفقات مدوية في حالة الفوز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك العديد من النجوم ارتبطوا بالانتقال لبرشلونة، في حالة فوز مرشحين بالانتخابات، مثل نيمار (باريس سان جيرمان)، وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)".

وأضافت:"وقد بدأ هذا عن طريق إميلي روسود، الذي وعد بضم نيمار، إذا فاز بمقعد الرئاسة، حيث سيتعاقد معه مجانًا في صيف 2022، عقب انتهاء عقده رفقة باريس".

وواصل:" أن روسود ذهب لأبعد من ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر المقبل".

وتابع:" إن هالاند هو الاسم الآخر الذي يبرز بقوة في انتخابات برشلونة، رغم أن عقده مع دورتموند ينتهي في 2024".

واستكمل:" أن هالاند سينتهي به المطاف في فريق أكبر من دورتموند، حيث أنه كان هدفًا لريال مدريد، لكن ارتباط الأخير بضم مبابي في الصيف المقبل، جعل صفقة اللاعب النرويجي معقدة".

وذكرت "مينو رايولا وكيل هالاند، هو مفتاح رحيله عن دورتموند، ومستعد لنقله لمن يدفع أعلى سعر، كما أن الوكيل الإيطالي معتاد على هذا النوع من الصفقات، طالما أن العرض المقدم سيكون مغريًا لكل الأطراف".

وأكدت:" هناك العديد من المرشحين بالفعل في انتخابات برشلونة، جمعوا معلومات عن هالاند، نظرًا لأن البارسا في حاجة بالغة لضم مهاجم صريح".

وأختتمت:" ولا تمتلك برشلونة الأموال الكافية في الوقت الحاليً لإبرام هذه الصفقات، لكنه يمتلك لاعبين مميزين يمكن بيعهم، للحصول على سيولة اقتصادية تساهم في حسم التعاقدات الجديدة خلال الصيف المقبل".