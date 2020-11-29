نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرناندينيو يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فيرناندينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للرحيل عن قلعة الإتحاد بنهاية الموسم الجاري مع وجود إهتمامات كبيرة بضمه من جانب الأندية البرازيلية والأمريكية.

وانتقل فيرناندينيو إلى مانشستر سيتي قادمًا من شاختار دونيتسك منذ 7 سنوات مقابل 34 مليون جنيه إسترليني لينجح في التتويج بثلاثة ألقاب على مستوى الدوري الإنجليزي وجدد عقده لعامين في 2019.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أخبر فيرناندينيو المقربين منه بأنه لا يتوقع أن يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي، رافضًا في الوقت ذاته استبعاد الانتقال إلى نادي نيويورك سيتي.