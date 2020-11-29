نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية اللاعبين المحترفين تدعم شيكابالا ضد العنصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني رفضها التام كل أشكال التنمر والعنصرية التى طالت نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عقب لقاء القمة الأخير.
وتتمنى الجمعية من جماهير الكرة المصرية الالتزام و التحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب للحفاظ على قيم ومبادىء وطننا الحبيب.
وكان عددًا من جماهير النادي الأهلي قد قام بشن هجومًا شديدًا على قائد الزمالك عقب تتويج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.