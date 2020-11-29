نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفاجئ لاعبيه قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صرف المكافآت المالية للجهاز الفنى وجميع اللاعبين قبل خوض مباراة السوبر الأفريقى.

وحدد مبلغ 60 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مكافأة الفوز بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيحصلون لاعبي الأحمر أيضا على 40 ألف جنيه مكافأة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي.

وبات من المنتظر أن تكون المكافأة النهائية للاعبين ما يقرب من 350 ألف جنيه وفقا لنسبة المشاركة، وحسب لائحة النادي الموقع عليها اللاعبين.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم العاشر من ديسمبر القادم.