نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استمرار إيجابية عينة نجم الزمالك وتأكد غيابه عن لقاء الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاحد لمسحة جديدة من أجل التعرف على تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمه.

وخضع محمود حمدي الونش للمسحة التي أثبتت عدم تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا قبل يومين فقط على مواجهة فريقه ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الونش قد غاب عن مواجهة الأهلي في الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف أول أمس الجمعة.