نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدوي عاكف ينضم للحرية المطروحي بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الحرية بمطروح صفقاته إستعدادا للموسم الجديد بالقسم الثالث بعدما نجح في ضم المهاجم عدوي عاكف، لاعب بني عبيد السابق في صفقة إنتقال حر.

ويجيد عاكف اللعب في مركز رأس الحربة ومثل سابقا أندية المنصورة بالدورى الممتاز وشارك في صعود دكرنس للقسم الثاني قبل أن يكرر نفس الإنجاز مع فريق بني عبيد الموسم الماضى بالصعود للقسم الثانى لمجموعة بحري.

اللاعب وقع على عقود إنتقاله لموسمين للفريق الذي ينافس هذا الموسم بمجموعة مطروح بالقسم الثالث وكان قريبا من الصعود الموسم الماضي