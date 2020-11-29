اختفاء اللاعب المصري ميدو جابر في ظروف غامضة

كشف معتز البطاوي، المشرف العام على فريق "سيراميكا كليوباترا" المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ميدو جابر، لاعب الفريق، اختفى من معسكر الفريق.



وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد : "ميدو جابر غير متواجد في فندق الفريق، وتفاجأنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وقال البطاوي في تصريحات أخرى نقلها موقع "في الغول": "كنا نخوض المران اليوم في المعسكر المغلق الذي بدأناه في أحد فنادق القوات المسلحة في التجمع الخامس".

وواصل "تفاجأ بعدم عمل ميدو للبطاقة الخاصة بغرفته، وذهب عامل لتنشيط البطاقة، ففوجئنا بأن مسؤول الاستقبال طلب اللاعب بنفسه وهذا ليس طبيعيا، واضطر ميدو للذهاب للاستقبال لتنشيط بطاقته".

وتابع "كان هناك شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر، وفجأة بعد الصورة ذهب معهما خارج الفندق ومنذ تلك اللحظة تم غلق هاتفه ولم يظهر اللاعب بعد ذلك وكل متعلقاته متواجدة في غرفته".

واختتم البطاوي حديثه قائلا: "لا نعلم أي شيء عن ميدو جابر حتى الآن، ولا أعرف إن كان بخير أو تم اختطافه أو أي شيء، وقمنا بعمل محضر".

ومن جهته، صرح مصطفى جابر، شقيق ميدو جابر، بأن الأخير اختفى من معسكر فريقه الحالي، مضيفا أن إدارة نادي "سيراميكا كليوباترا"، أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق".

المصدر: وكالات