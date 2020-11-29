البند 12 يثير أزمة بين الأندية والجبلاية في العمومية الطارئة.. تفاصيل

أثار البند ١٢ من تعديلات لائحة النظام الأساسى أزمة بين الأندية واتحاد الكرة على هامش فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن اتحاد الكرة اتفق مع أعضاء الجمعية العمومية على أن يكون ال ١٨ ناديا بالدورى الممتاز ممثلين فى الجمعية العمومية.

وتابع: اتحاد الكرة طلب أن يكون من ١ إلى ١٢ ناديا من أصل ٣٦ ناديا فى المجموعات الثلاث بدورى القسم الثاني ضمن أعضاء الجمعية العمومية الموسم القادم فيما رفضت الأندية ذلك المقترح وتمسكت بوجود من ١ إلى ١٦ من أصل ٤٨ ناديا فى دورى القسم الثاني ضمن أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف: الأزمة تصاعدت فى الأندية المقرر ضمها إلى الجمعية العمومية الموسم القادم من الدرجة الثالثة حيث يرغب مسؤولو اللجنة الخماسية فى ضم الثلاثة أندية الأوائل من ١٢ مجموعة فى الدرجة الثالثة بحيث يتم اختيار ٣٦ ناديا وضمها إلى الجمعية العمومية المقبلة.

وأشار إلى أن ممثلي الأندية تمسكوا بزيادة عدد الأندية من الدرجة الثالثة لضمها إلى عضوية الجمعية العمومية لتزيد إلى ٦٠ فى المائة من المجموعات الاثنى عشر.

ولفت إلى أنه تم الاستقرار على ضم ٥ أندية من دورى الدرجة الرابعة وفقا للتوزيع الجغرافي ليكون ضمن أعضاء الجمعية العمومية القادمة.

وشدد على أن الأندية فى الجمعية العمومية اتفقت على ضم نادي واحد من أندية الصالات ومثلها فى الشاطئية وأيضا النسائية إلى الجمعية العمومية القادمة.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقدة حاليا في أحد فنادق القاهرة أزمة بين اتحاد الكرة ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي تلا.

بدأت الأزمة بعد حضور نهاد حجاج إلى فندق الماسة بمدينة نصر لتنفيذ حكم صادر من المحكمة ببطلان إجراءات الجمعية العمومية.

ثم أعقب ذلك طرد مسؤولى الجبلاية للمستشار القانوني لنادي تلا من الجمعية العمومية الأمر الذى فجر أزمة وتدخل المهندس عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية لتهدئة المستشار القانوني لنادى تلا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إعادة مركز شباب تلا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجاء قرار القضاء الإداري كالتالي

١- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩ وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ..

٢- بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة مركز شباب تلا وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العاديةالمنعقدة اليوم الاحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ؛؛

وفي حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية الغير عادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء وباطلة بطلانًا مطلقًا

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية تقام حاليا فى أحد فنادق بمدينة نصر لمناقشة اللائحة