أخبار الرياضة| الخطيب ينتصر لـ شيكابالا.. مرتضى منصور يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :إخماد فتنة التعصب.. كيف انتصر الأهلى لـ شيكابالا بعد الإساءة الجماهيرية له
أبدى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي غضبه الشديد من إساءة الجماهير لـ محمود عبدالرازق شيكابالا بعد الهجوم العنيف الذى تعرض له خلال الأيام الماضية.
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة تواصل مسلسل استفزاز الجماهير والنادي بعدما منعت أحمد مرتضى منصور من حضور الجمعية العمومية.
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلى سيعلن اليوم عن أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجارى .
أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .
وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رسالة إلى جماهير ناديه بعد ضياعه فرصة سهلة أمام الزمالك فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى فى نهائى دوري أبطال إفريقيا.
نجح مسئولو نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، في التعاقد مع إيهاب جلال ليعود إلى قيادة الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.
أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.
أكد تقرير تونسي، اليوم الأحد، أن إدارة النجم الساحلي التونسي استقرت على تعيين عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، مدربا لـحراس مرمى ليتوال.
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