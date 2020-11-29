الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على أوساسونا 2- صفر في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق برشلونة على نظيره أوساسونا بهدفين دون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح برشلونة التسجيل عن مارتن برايثويت في الدقيقة 30 ، قبل أن يضيف أنطوان جريزمان هدف البلوجرانا الثاني في الدقيقة 42.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت برشلونة ضد أوساسونا: ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الليجا. كان فريق برشلونة قد سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل الروخي بلانكوس"، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني. ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في 2011. ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة. ترتيب برشلونة وأوساسونا: ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الـ 15. مباريات آخرى في الدوري الإسباني: ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع أتلتيك بلباو، سيلتا فيجو مع غرناطة، ريال سوسيداد مع فياريال. غياب الجماهير: يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في المدرجات.

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