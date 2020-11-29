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بداية من اليوم.. الزمالك يخطر حمزة المثلوثي بالانتظام في تدريبات الفريق

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أخطر مسؤولو نادي الزمالك، حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الجديد للفريق ، والمنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالانتظام في التدريبات الفريق اليوم.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم ، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في نهائي كأس مصر والمقرر له باستاد برج العرب.

وسيقوم الزمالك بقيد المثلوثي في القائمة الثانية كي يشارك في المباريات المقبلة في كأس مصر.

 ويتواجد اللاعب في مصر منذ فترة ويخوض تدريبات منفردا استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .

وفي سياق آخر ، أكد أيمن عبدالعزيز مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد عبدالعزيز ، أنه سيباشر عمله بشكل طبيعي خلال الوقت القادم بعد الاطمئنان على حالته بشكل طبيعي، وثبوت عدم معاناته من الفيروس بشكل نهائي.

فيما يتواصل غياب يوسف أوباما وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مباراة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ، فى نصف نهائي كأس مصر فى ظل استمرار إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمسحة كورونا يوم الثلاثاء المقبل للاطمئنان على حالتهما، كما يتواصل غياب محمود الونش مدافع الفريق عن مباراة طلائع الجيش بعدما أثبتت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها استمرار ايجابية حالته.

جدير بالذكر أن الونش وجمعة وأوباما غابوا عن مباراة الأهلي بسبب إصابتهم بكورونا، وخسر الفريق الأبيض  لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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