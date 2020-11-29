لخريجي الجامعات المصرية.. "الشباب والرياضة" تنظم غدا منتدى الطلاب الأفارقة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية أنها بصدد تنفيذ منتدي الطلاب الأفارقة من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية، غدًا الأثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري، بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

يهدف المنتدي الذي تقيمه الوزارة سنويًا إلي توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة وخريجي الجامعات والمعاهد المصرية من الطلاب الأفارقة، لفتح أفق الحوار والتي يعبرون فيه عن آرائهم وطموحاتهم، وتشجيع الشباب علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، واستنباط المشروعات والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة، بالإضافة إلى دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية.

وتضع الوزارة ضمن أولوياتها دعم الانشطة الهادفة لتعزيز وتنمية العلاقات المصرية الأفريقية، وتوجيه جزء مهم وأصيل من أنشطة وبرامج الوزارة في مجال التدريب والتأهيل والتنمية والرحلات التثقيفية والتنمية الرياضية والسياسية وغيرها من البرامج لشباب القارة الأفريقية لتنميتهم من كافة الجوانب، وبحث كافة المقترحات التى تستهدف دمج الشباب الأفريقى.

في سياق آخر شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد سمير رشدي مدير مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية واللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بشأن التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة تحديات سوق العمل. وأعرب صبحي عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتي المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع علي نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومَقدرة الشباب علي إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري، على أن يتم تنفيذ ورش العمل والتدريبات عن بعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية والأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي البروتوكول بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة.