شاهد.. أراء الجماهير فى مبارة الأهلي والزمالك بنهائي كأس أفريقيا

سيطرت حالة من الفرحة الهستيرية أول أمس على جماهير النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء.

تجولت عدسة "دوت الخليج" لترى ردود فعل المواطنين حول المباراة وحول أحسن لاعب في المبارة من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى أحسن هدف.

وفي البداية قال أسامة زيد إن المبارة كانت أكثر من رائعة من الفريقين، لم نشعر بهذه الأجواء من قبل، وأرى أن شيكابالا سجل هدف العام بل هدف البطولة على الرغم من خسارة فريقه، وأضافة إبراهيم أمجد أن هدف مجدي أفشة هو سبب فرحة جماهير الأهلي إلى الآن برغم كل المؤشرات التى كانت توحي بفوز الزمالك ولكن هذه هى كرة القدم مكسب وخسارة.

وأكد محمد حمدي تميز أداء الأهلي وقال "أحنا اتعودنا على المكسب"، وعبر أيضا عن إعجابه الشديد بهدف شيكابالا.

وأشار سامي سمير إلى أهمية الروح الرياضية بين الفرق وجماهيرها، وقال إنها مباراة مهمة بكل المقاييس ونحن نمثل أفريقيا أمام العالم.

ومن جانبه عبر شادي محمد عن حزنه بسبب خسارة الزمالك ويرى أنه الأحق بالفوز ولكن هناك أسباب فنيه تسببت في ذلك.

وأنهت نادين نادر بفرحتها بالفوز وبهدف مجدي أفشة، قائلة 2020 فرحتنا أخيرا.