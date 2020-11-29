الدوري الإيطالي.. أودينيزي يضرب لاتسيو بثلاثية

حقق فريق اودينيزي الفوز علي مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت علي ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإيطالي كالتشيو.

سجل لفريق اودينيزي تولغاي أرسلان في الدقيقة 18 واحرز الهدف الثاني إيناسيو بوسيتو في الدقيقة 45 واختتمها فيرناندو فوريستيري في الدقيقة 71 من عمر اللقاء بينما سجل هدف فريق لاتسيو اللاعب شيرو ايموييلي في الدقيقة 74 من ضربة جزاء.

ويحتل فريق أودينيزي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدورى الايطالى برصيد 10 نقاط، وتجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 14 في المركز التاسع.

علي جانب آخر، أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق اي سي ميلان تشكيلته لمواجهة منافسه فيورنتينا في المباراة التي ستنطلق بعد قليل على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا ) ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل ميلان كالتالي : حراسة المرمى: دوناروما الدفاع: ثيو - رومانيولي - كايير - كالابريا الوسط : دياز - هاكان - ساليماركيس - تونالي - كيسي الهجوم: أنتي ريبيتش وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي : حراسة المرمي : دراجوسكي الدفاع : بيراجي - بيزيلا - ميلينكوفيتش - كاسيريس الوسط : بولجار- كاستروفيلي - امرابط الهجوم : ريبيري - فالهوفيتش - كاليخون وفي صراع الصدارة يسعى فريق ميلان لتحقيق الفوز واستمراره على رأس ترتيب الدورى امام منافسه فيورنتينا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا علي ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) . ويغيب ابراهيموفيتش عن مواجهة الليلة بعد تعرضه لإصابة بقطع في اوتار الفخذ الايسر ويستمر غياب السويدي لمدة 4 أسابيع . وتذاع مباراة ميلان ضد فيورنتينا عبر قناة beIN Sports HD 4 ويحتل فريق ميلان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 20 نقطة جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين ولم يتعرض لأى خسارة حتى الآن ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط. ويلعب فريق بولونيا أمام منافسه كروتوني في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب ريناتو دال آرا وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5 ويلعب فريق كالياري أمام سيبزيا في تمام الساعة السابعة مساء. وتقام اليوم مباراة قوية بين فريق نابولي ومنافسه روما في تمام الساعة التاسعة الا ربع على ملعب سان باولو. ويسعى فريق نابولى للعودة للمنافسة على مقاعد الصعود للبطولات القارية وهو نفس طموح فريق روما مما يجعل المباراة في غاية الصعوبة. ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة بينما جاء فريق نابولي في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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