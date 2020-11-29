لمواجهة تحديات سوق العمل.. وزارة الشباب وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول تعاون في ريادة الأعمال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ممثلة في الدكتور أحمد سمير رشدي مدير مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية واللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بشأن التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأعرب صبحي عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتي المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع علي نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومَقدرة الشباب علي إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري، على أن يتم تنفيذ ورش العمل والتدريبات عن بعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية والأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويأتي البروتوكول بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف البروتوكول إلى تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر من خلال إستراتيجية لبيئة ريادة الأعمال بوزارة الشباب والرياضة تحقق ( الاستدامة - تساوي الفرص - الشمولية )، وكذا تمكين الشباب إقتصاديا من خلال دعم المشروعات الصغيرة وملتقيات التوظيف، بالإضافة إلى دعم ورعاية وتنمية قدرات الموهوبين رياضيًا.

كما يتضمن البروتوكول إقامة برامج تدريبية للتوعية بريادة الأعمال والابتكار للشباب المصري، وتوفير الدعم الفني لمساعدة الشباب، وكذلك إقامة تدريبات وورش عمل.