ننشر مستند الأولمبية.. منع حضور نجل مرتضى منصور عمومية الجبلاية

حصل دوت الخليج على نسخة من خطاب اللجنة الأولمبية المصرية إلى اتحاد كرة القدم والذى يفيد بمنع أى مندوب من الزمالك بحضور الجمعية العمومية للجبلاية حال وجود "كشط " مكان إمضاء مرتضى منصور الصادر قرار ضده بالإيقاف لمدة 4 سنوات وحرمانه من المشاركة فى أى نشاط رياضى.

وشهدت الساعات الماضية منع أحمد مرتضى منصور عضو نادى الزمالك من التسجيل فى كشوفات الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة.

وقال أحمد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: نادي الزمالك تم منعه من التسجيل وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لأسباب غير معروفة.

وتابع : التفويض تم إرساله منذ اسبوع إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الخاص بالقلعة البيضاء، وتم منعى من التسجيل فى الكشوفات لأسباب غير معلومة.

أضاف : نأمل أن يتم النظر فى الأمر من قبل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانهاء الأزمة.

شدد على أن قرار اللجنة الأوليمبية وتنفيذه ضد رئيس نادي الزمالك يكون وفقا لآلية تنفيذ محددة وفقا للقانون وهناك درجات للطعن على القرار.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة تفاصيل أزمة منع احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية.

قال وليد العطار فى تصريحات له : التفويض الخاص بأحمد مرتضى منصور به كشط فقط وسيتم إرسال تفويض اخر من نادي الزمالك لا يوجد به اى كشط من أجل اعتماده وحضور الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية.

لفت العطار إلى أنه لا توجد ازمة وسيتم انتظار ارسال نادي الزمالك التفويض الجديد الخاص بأحمد مرتضى منصور.

وحضر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الاهلي فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر .

وجرى منع أحمد مرتضى منصور من التسجيل بالكشوفات الخاصة بالجمعية العمومية نظرا لعدم اعتماد خطاب مجلس إدارة نادى الزمالك بسبب أزمة مرتضى منصور رئيس النادى.

ومن جانبه ، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، أن التفويض الخاص بنادى الزمالك به كشط ولم يتم إرساله منذ فترة إلى الجبلاية.

وقال عمرو الجنايني بعدما صافح أحمد مرتضى ورد علي شكواه قائلا: نادي الزمالك فوق رأسي والتفويض الخاص بالزمالك به كشط والمطلوب تغييره وإرسال تفويض آخر بدلا منه.

ولفت رئيس الجبلاية إلى أنه حال ورود تفويض بدون أى كشط سيتم دخول ممثل الزمالك وحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية.