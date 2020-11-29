توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر

تقام يوم الثلاثاء المقبل، مباراتان حاسمتان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي نادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش علي ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الإتحاد السكندري علي ملعب السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولعب الفريقين الأهلي و الزمالك مباراه مهمة يوم الجمعة الماضي، و فاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على إستاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.

واستطلعت كاميرا صدي البلد خلال جولة في الشوارع المصرية توقعات الجماهير حول نتيجة مباراتي يوم الثلاثاء المقبل بين كل من الأهلي و الإتحاد، والزمالك و طلائع الجيش، و معرفة رأيهم إذا كان نادي الزمالك قادر علي العودة مرة أخري بعد هزيمته الأفريقية من النادي الأهلي.

في البداية توقع عمر علي تأهل الأهلي لمباراة نهائي الكأس لأنه فريق قوي قادر علي المواجهة، و فوز نادي طلائع الجيش لأنه فريق شديد لا يستهان به، معربا عن اعتقاده أن الزمالك قادر علي العودة بعد الهزيمة الأفريقية فهو فريق منظم وقادر علي اللعب بمهارة، و أتقن اللعب في مباراه القمة، و لكن لم يحالفهم الحظ أمام نادي الأهلي.

من جانبه توقع إسلام معتز فوز نادي الزمالك على طلائع الجيش حيث أن لاعبي نادي الزمالك يؤدون بمهارة، سواء الناشئين أو اللاعبين الكبار مثل شيكابالا، مشيرا إلى أنهم سوف يفوزون بفارق هدفين، وقالن إنه بالنسبة للمباراه الثانية من المتوقع فوز النادي الأهلي وحصوله علي كأس مصر، مؤكدا أن نادي الزمالك قادر على العودة بقوة بعد خسارته في مباراه القمة، لأنه فريق قوي و لديه تشكيل و لاعبين محترفين.

وقال كريم محمد إنه يتوقع فوز الأهلي ضد الإتحاد، و فوز الزمالك على طلائع الجيش، لتكون مباراه النهائي بين كل من الأهلي والزمالك، متوقعا فوز الأهلي في النهائي ليحصل على بطولتين من الزمالك في فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع رجوع نادي الزمالك بقوة مثل الأول بعد هزيمتهم في مباراه القمة.

ونوهت ميادة عمرو إلى أنها تتوقع فوز النادي الأهلي لأنه فريق محترف وحقق فوز باهر في مباراه القمة بنهائي أفريقيا ضد الزمالك، مؤكدة أن عودة نادي الزمالك بعد الهزيمة الأفريقية ضعيفة للغاية، لأن هزيمتهم كانت صعبة من قبل النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي.

و أضاف محمد إبراهيم أنه يتوقع فوز الأهلي ٢-٠ في لقائه مع فريق الإتحاد، و فوز الزمالك ١-٠ على طلائع الجيش، مشيرا إلى أنه من الصعوبة رجوع نادي الزمالك بعد هزيمته يوم الجمعة، مؤكدا أن لاعبي الأهلي أقوي و أمهر من لاعبي نادي الزمالك، وهذا كان واضح في مباراه القمة التي انتهت بفوز الأهلي علي الزمالك ٢-١ .

وقال نور محمود إن الأهلي يدخل مباراة الاتحاد بكل بقوة نظرا لما يمتلكه من ثقة بعد الفوز بالبطولة الإفريقية وسيفوز بكل سهولة، أما فريق الزمالك فإنه سيدخل المباراه مع طلائع الجيش و هو مهزوز، بعد خسارته من الأهلي في مباراه القمة، مضيفا أنه يتوقع صعود الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، وإذا صعد فريق الزمالك سيكون ديربي قوي بين الفريقين مثل ديربي يوم الجمعة، وتوقع أن تكون عودة الزمالك إلى كامل قوته بطيئة رغم تقديمهم مباراه جيدة أمام نادي الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.