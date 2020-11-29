سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج

أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه التي ستواجه ساوثهامبتون، بعد قليل على ملعب "سانت ماري"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي..

دي خيا- ليندلوف- ماجواير- تيليس- وان بيساكا- فريد- فيرنانديز- ماتيتش- فان دي بيك - راشفورد- جرينوود.

بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون على النحو التالي..

مكارثي- ووكر بيترز- فيستيرجارد- بيدناريك- بيرتراند- روميو- وارد بروز- أرمسترونج- دجينبو- والكوت- آدامز.