نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة شاختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشرى سارة قبل موقعة الفريق يوم الثلاقاء القادم ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وتدرب بنزيما مع اللاعبين الذين لم يشاركوا أساسيًا في مباراة أمس، التي انتهت بهزيمة الريال أمام ديبورتيفو ألافيس (1-2) على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

من جانبه، تدرب سيرجيو راموس، وألفارو أودريوزلا منفردين على العشب، في حين أجرى البلجيكي إيدين هازارد وداني كارفاخال تمرينات محددة داخل المنشآت.