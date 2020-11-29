9 أعضاء فقط.. العمومية تعتمد عدد أعضاء مجلس إدارة الجبلاية القادم

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطارئة، بند عدد أعضاء مجلس إدارة الجبلاية القادم المكون من 9 أعضاء فى تعديلات لائحة النظام الأساسى.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون المجلس مكونًا من رئيس ونائب و6 أعضاء وامرأة.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 134 ناديا بعد التصويت خلال الجلسة الجارية الآن فى فندق الماسة بمدينة نصر.

ووافق 60 ناديا على القرار ورفضت 5 أندية بينما امتنع الباقون عن التصويت خلال الجلسة.

وأثار البند ١٢ من تعديلات لائحة النظام الأساسى، أزمة بين الأندية واتحاد الكرة؛ على هامش فعاليات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة حاليا فى فندق الماسة بمدينة نصر.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية، إن اتحاد الكرة اتفق مع أعضاء الجمعية العمومية على أن يكون الـ ١٨ ناديا بالدورى الممتاز ممثلين فى الجمعية العمومية.

وتابع "اتحاد الكرة طلب أن يكون من ١ إلى ١٢ د ناديا من أصل ٣٦ ناديا فى المجموعات الثلاث بدورى القسم الثاني ضمن أعضاء الجمعية العمومية الموسم القادم فيما رفضت الأندية ذلك المقترح وتمسكت بوجود من ١ إلى ١٦ من أصل ٤٨ ناديا فى دورى القسم الثاني ضمن أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف "الأزمة تصاعدت فى الأندية المقرر ضمها إلى الجمعية العمومية الموسم القادم من الدرجة الثالثة حيث يرغب مسؤولى اللجنة الخماسية فى ضم الثلاثة أندية الاوائل من ١٢ مجموعة فى الدرجة الثالثة بحيث يتم اختيار ٣٦ ناديا وضمهم إلى الجمعية العمومية المقبلة.

وأشار إلى أن ممثلي الأندية تمسكوا بزيادة عدد الأندية من الدرجة الثالثة لضمها إلى عضوية الجمعية العمومية لتزيد إلى ٦٠ فى المائة من المجموعات الاثنى عشر.

ولفت إلى أنه تم الاستقرار على ضم ٥ أندية من دوري الدرجة الرابعة وفقًا للتوزيع الجغرافي ليكون ضمن أعضاء الجمعية العمومية القادمة.

وشدد على أن الأندية فى الجمعية العمومية اتفقت على ضم نادٍ واحد من أندية الصالات ومثلها فى الشاطئية وأيضا النسائية إلى الجمعية العمومية القادمة.

وشهدت فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقدة حاليا في أحد فنادق القاهرة، أزمة بين اتحاد الكرة ونهاد حجاج المستشار القانوني لنادي تلا.

بدأت الأزمة بعد حضور نهاد حجاج إلى فندق الماسة بمدينة نصر لتنفيذ حكم صادر من المحكمة ببطلان إجراءات الجمعية العمومية.

ثم أعقب ذلك طرد مسئولى الجبلاية للمستشار القانوني لنادي تلا من الجمعية العمومية؛ الأمر الذي فجر أزمة، وتدخل المهندس عمرو عبدالحق، رئيس نادي النصر، ووليد العطار، المدير التنفيذي للجبلاية؛ لتهدئة المستشار القانوني لنادى تلا.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إعادة مركز شباب تلا لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وجاء قرار القضاء الإداري كالتالي:

١- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية مركز شباب تلا في حضور الجمعية العمومية غير العادية بالاتحاد المصرى لكرة القدم المحدد لها ٢٠٢٠/١١/٢٩ وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

٢- بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة مركز شباب تلا وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها احقية المركز في حضور الجمعية العمومية غير العاديةالمنعقدة اليوم الاحد ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠.

وفي حالة عدم حضور مركز شباب تلا الجمعية العمومية غير العادية تصبح كافة قرارات الجمعية العمومية هي والعدم سواء وباطلة بطلانًا مطلقًا.