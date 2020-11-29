ربيع ياسين يقرر فتح تدريب منتخب مصر للشباب أمام ممثلي وسائل الإعلام

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، فتح تدريب المنتخب غد الأثنين على الملعب الفرعي باستاد القاهرة في تمام الثالثة مساء لجميع وسائل الإعلام.

ويستعد المنتخب لدخول معسكر مغلق استعدادًا للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، في تونس والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وتحتضن بتونس البطولة في الفترة من 15 ديسمبر المقبل الي 27 من الشهر ذاته، ، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.