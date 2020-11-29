برشلونة يكتسح أوساسونا برباعية ويصعد 7 مراكز في جدول ترتيب الليجا.. فيديو

اكتسح فريق برشلونة نظيره أوساسونا بأربعة أهداف دون، في المباراة التي جمتعما، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدمة بهدفين دون رد، عن طريق مارتن برايثويت في الدقيقة 30، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة الهدف الثالث عن طريق فيليبي كوتينيو في الدقيقة 57، قبل أن يضيف ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وخلع قميصه عقب إحرازه الهدف، وظهر أنه يرتدي تحته قميص لـ مارادونا عندما كان لاعبا في صفوف نيولز أولد بويز. وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن الدفاع: سيرجينيو ديست – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا الوسط: فرينكي دي يونج – فيليبي كوتينيو – بيدري الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 14 في المركز الـسابع، ليتقدم بذلك 7 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عن النقطة 11 في المركز الـ 14.

كان فريق برشلونة قد سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو "معقل الروخي بلانكوس"، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني. ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في 2011. ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ 801 مع برشلونة، بعد مشاركته اليوم أمام أوساسونا، حيث يمتلك سجلا تهديفيا أسطوريا والذي بلغ 678 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 743 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.