الدوري الإنجليزي.. ساوثهامبتون يفاجئ مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق ساوثهامبتون على ضيفه مانشستر يونايتد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "سانت ماري"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح يان بيدناريك لاعب ساوثهامبتون أهداف المباراة في الدقيقة 23، قبل أن يأتي جيمس وارد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 33. وسيطر ساوثهامبتون على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 56% مقابل 44%. وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالتالي.. دي خيا- ليندلوف- ماجواير- تيليس- وان بيساكا- فريد- فيرنانديز- ماتيتش- فان دي بيك - راشفورد- جرينوود. بينما جاء تشكيل ساوثهامبتون على النحو التالي.. مكارثي- ووكر بيترز- فيستيرجارد- بيدناريك- بيرتراند- روميو- وارد بروز- أرمسترونج- دجينبو- والكوت- آدامز. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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